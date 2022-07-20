Играйте в FIFA WOMEN'S WORLD CUP 2023™
Играйте прямо сейчас в FIFA 23 в главном турнире женского футбола — Women’s World Cup — без дополнительной платы.*
ГЕРОИ FUT
EA SPORTS™ FIFA и Marvel объединяют усилия, возвращая на поле в FIFA 23 ещё больше любимых болельщиками игроков и превращая FUT Heroes в супергероев.
НОВОЕ В FIFA 23
«РИЧМОНД» В ИГРЕ
Тед Лассо и «Ричмонд» появляются в EA SPORTS™ FIFA 23!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЖЕНСКИЙ КЛУБНЫЙ ФУТБОЛ
Впервые в истории EA SPORTS FIFA вы сможете играть женскими клубами — FIFA 23 будут доступны Женская суперлига Футбольной ассоциации Англии, Чемпионат Франции по футболу среди женщин и плей-офф UEFA Women’s Champions League, который появится в FIFA 23 в начале 2023 г. А на платформах нового поколения специальная технология захвата движений HyperMotion2 обеспечивает реалистичное движение игроков, свойственное женскому футболу.
Ещё более реалистичные футбольные анимации, чем раньше†
БОЛЬШЕ В FIFA 23
<b>FIFA ULTIMATE TEAM™</b>
<b>КРОССПЛАТФОРМ. ИГРА</b>
<b>РЕЖИМ КАРЬЕРЫ</b>
<b>MATCH DAY</b>
<b>КЛУБЫ ПРОФИ И VOLTA</b>
<b>НОВЫЕ ИГРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>
<b>HYPERMOTION2</b>
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
Играйте во всемирной игре — в FIFA 23 вас ждет боле 19 000 игроков, более 700 команд, более 100 стадионов, более 30 лиг и главные турниры планеты.
ПРИОБРЕТАЙТЕ FIFA 23, ИГРАЙТЕ В FIFA WOMEN'S WORLD CUP 2023™
Играйте в FIFA Women's World Cup™ прямо сейчас без дополнительной платы* в EA SPORTS™ FIFA 23.
†ТЕХНОЛОГИЯ HYPERMOTION2 ДОСТУПНА ТОЛЬКО В ВЕРСИЯХ ДЛЯ PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X|S, ПК И STADIA.
* Требуются FIFA 23 (продаётся отдельно), все обновления игры, подключение к интернету и учётная запись EA.
** Действуют условия и ограничения. Подробнее см. https://www.ea.com/games/fifa/fifa-23/game-offer-and-disclaimers
*** ПРИМЕНЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ. ПОДРОБНОСТИ СМ. НА EA.COM/EA-PLAY/TERMS.