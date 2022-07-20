Впервые в истории EA SPORTS FIFA вы сможете играть женскими клубами — FIFA 23 будут доступны Женская суперлига Футбольной ассоциации Англии, Чемпионат Франции по футболу среди женщин и плей-офф UEFA Women’s Champions League, который появится в FIFA 23 в начале 2023 г. А на платформах нового поколения специальная технология захвата движений HyperMotion2 обеспечивает реалистичное движение игроков, свойственное женскому футболу.