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Играйте в FIFA WOMEN'S WORLD CUP 2023™

Играйте прямо сейчас в FIFA 23 в главном турнире женского футбола — Women’s World Cup — без дополнительной платы.*

ГЕРОИ FUT

EA SPORTS™ FIFA и Marvel объединяют усилия, возвращая на поле в FIFA 23 ещё больше любимых болельщиками игроков и превращая FUT Heroes в супергероев.

Знакомьтесь с героями FUT

НОВОЕ В FIFA 23

«РИЧМОНД» В ИГРЕ

Тед Лассо и «Ричмонд» появляются в EA SPORTS™ FIFA 23!

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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЖЕНСКИЙ КЛУБНЫЙ ФУТБОЛ

Впервые в истории EA SPORTS FIFA вы сможете играть женскими клубами — FIFA 23 будут доступны Женская суперлига Футбольной ассоциации Англии, Чемпионат Франции по футболу среди женщин и плей-офф UEFA Women’s Champions League, который появится в FIFA 23 в начале 2023 г. А на платформах нового поколения специальная технология захвата движений HyperMotion2 обеспечивает реалистичное движение игроков, свойственное женскому футболу.

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Ещё более реалистичные футбольные анимации, чем раньше†

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БОЛЬШЕ В FIFA 23

<b>FIFA ULTIMATE TEAM™</b>

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<b>КРОССПЛАТФОРМ. ИГРА</b>

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<b>РЕЖИМ КАРЬЕРЫ</b>

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<b>MATCH DAY</b>

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<b>КЛУБЫ ПРОФИ И VOLTA</b>

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<b>НОВЫЕ ИГРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ</b>

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<b>HYPERMOTION2</b>

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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ

Играйте во всемирной игре — в FIFA 23 вас ждет боле 19 000 игроков, более 700 команд, более 100 стадионов, более 30 лиг и главные турниры планеты.
Смотреть все клубы и лиги

ПРИОБРЕТАЙТЕ FIFA 23, ИГРАЙТЕ В FIFA WOMEN'S WORLD CUP 2023™

Играйте в FIFA Women's World Cup™ прямо сейчас без дополнительной платы* в EA SPORTS™ FIFA 23.

ТЕХНОЛОГИЯ HYPERMOTION2 ДОСТУПНА ТОЛЬКО В ВЕРСИЯХ ДЛЯ PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X|S, ПК И STADIA.

* Требуются FIFA 23 (продаётся отдельно), все обновления игры, подключение к интернету и учётная запись EA.

** Действуют условия и ограничения. Подробнее см. https://www.ea.com/games/fifa/fifa-23/game-offer-and-disclaimers

*** ПРИМЕНЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ. ПОДРОБНОСТИ СМ. НА  EA.COM/EA-PLAY/TERMS.